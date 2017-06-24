Ученые предсказали возникновение жизни на спутниках Юпитера

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Нью-Йорк, 24 июня. На некоторых спутниках Юпитера может появиться жизнь, сообщается в статье научного журнала ToDay News Ufa. По мнению ученых, несмотря на то, что Солнце постепенно остывает, оно продолжает эволюционировать.

Так, зона обитаемости у Солнечной системы меняется, потому как светимость звезды увеличивается. В настоящее время на нашей планете имеются благоприятнейшие условия для зарождения жизни, но спустя миллиарды лет ситуация поменяется совсем не в лучшую сторону.

Как считают специалисты, спутники Юпитера станут самыми благоприятными для зарождения жизни после увеличения зоны светимости Солнца. Кроме того, часть из них покроется теплыми морями, в которых также могут появиться органические молекулы.

Напомним, ранее специалисты из NASA поделились со всем миром уникальными кадрами «живого» Марса.