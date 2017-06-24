Путин выразил соболезнования Си Цзиньпину в связи с оползнем в Сычуани

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Москва, 24 июня. Президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями председателю КНР Си Цзиньпину в связи с трагедией в провинции Сычуань — там после огромного оползня более 140 человек числятся пропавшими без вести.

Как отмечает пресс-служба Кремля, Путин «передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим».

Напомним, оползень сошел в субботу утром вблизи населенного пункта Деси уезда Моасянь провинции Сычуань. Пострадали 46 домохозяйств, 141 числится пропавшим без вести. Спасательная операция идет уже несколько часов, однако за это время спасатели смогли вызволить только двух человек.