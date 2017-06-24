Путевку в жизнь «летающим тарелкам» дал американец

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Вашингтон, 24 июня. Термин «НЛО» возник 65 лет назад. Его ввели ВВС США для обозначения непонятных и необъяснимых объектов, появляющихся в небе над Землей.

А «летающими тарелками» их стали называть гораздо раньше. Произошло это с легкой руки американского пилота, который в 1947 году, выполняя полет, заметил 9 странных предметов. Он уверял, что они двигались цепочкой со скоростью примерно 2000 км/ч.

Шокированный летчик, рассказывая друзьям эту историю, с трудом подбирал слова, чтобы объяснить им увиденное. В итоге он сравнил объекты с глубокими тарелками, чтобы приятели могли представить их форму.

Так и повелось. Спустя несколько лет на большие экраны вышел фильм под названием «Летающая тарелка», он закрепил в умах людей название.

Для официального наименования термин был несколько легкомысленным, поэтому позже в американской армии придумали аббревиатуру, которой и сегодня обозначаются непонятные объекты.