Путин рассказал о самой главной награде для разведчика

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Москва, 24 июня. Президент России Владимир Путин вспомнил свой разговор с коллегой по КГБ: тот заявил, что, хотя мог занять и более высокий пост, предпочел продолжить работать разведчиком, потому что считал это работу наградой, признанием со стороны Родины.

В беседе с Сергеем Брилевым на телеканале «Россия 1» Путин вспомнил, что когда начинал еще работать в разведке, его коллегой был опытный сотрудник, который вернулся после многолетней службы в нелегальной разведке.

«Я его тогда спросил: «Сан Саныч, вот вы столько проработали, а теперь здесь, вместе со мной, это как, нормально? Вы же, в принципе, на многое могли рассчитывать, на большее?» — рассказал Путин.

Коллега Путина ответил ему, что Центр предлагал ему и другие должности, но тот отказался, потому что считал наградой для себя то, что Родина доверила ему функцию, с которой, кроме него, никто не мог справиться.

«Это и есть самая большая награда, которую я заработал, и я должен за это Родину благодарить», — сказал тогда Сан Саныч, вспомнил президент.

Специальный репортаж телеканала «Россия 1» посвящен к 95-летию управления «С» СВР, занимающегося нелегальной разведкой.