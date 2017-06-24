Зрители грандиозного праздника «Алые паруса»: Десять лет мечтали это увидеть! ФАН-ТВ

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Минувшей ночью в Петербурге состоялся, пожалуй, самый красивый из всех существующих праздников для школьных выпускников – «Алые паруса». Съемочная группа ФАН-ТВ побывала в самой гуще событий и оценила великолепное шоу от виртуозов света.

Фестиваль традиционно разбили на две части. Первая проходила на Дворцовой площади. В качестве ведущих и выступающих организаторы пригласили именитых и популярных современных артистов. Театрализованное представление, танцевальная музыка, юмористическая подача Ивана Урганта – все это сделало главную городскую площадь эпицентром ярких эмоций. Корреспонденты ФАН-ТВ пообщались о праздничном шоу со зрителями.

– Мне безумно нравится это мероприятие. Эти восторженные глаза молодых людей и девушек!Для каждого выпускника это огромное счастье – оказаться на таком празднике. Замечательный концерт! И я очень жду представления на воде, – рассказала Дарья Титова, которая призналась, что ее выпускной уже давно миновал, но «Алые паруса» она посещает ежегодно.

У многих всё наоборот: по несколько лет мечтают и планируют увидеть представление воочию. Так, например, Лена Стасия приехала в Северную столицу из Москвы:

– Это замечательный праздник, когда люди из разных городов и стран приезжают сюда, только бы посмотреть на «Алые паруса». Сама я из Москвы, очень хотела попасть сюда, это давно была моя мечта, класса с шестого, когда я только увидела, насколько это грандиозный праздник.

Впрочем, выпускной – праздник семейный, а оттого тёплый, даже если проходит в прохладную белую ночь. В этом абсолютно уверены Анастасия Кукушева и Екатерина Писарева, которые тоже поделились с ФАН-ТВ своими эмоциями:

– Мы пришли с родителями и всем классом. Сейчас все собираются, потому что за 11 лет мы стали настоящей семьей! Здесь чудесная атмосфера, вообще замечательно. Нам кажется, что нам все завидуют.

Ближе к полуночи зрители стали покидать Дворцовую площадь и подтягиваться к одноименной набережной. Те, кто желал занять самые выгодные места и увидеть парусник с первых рядов, занимали места с шести часов вечера (а возможно, кто-то пришел на Дворцовый мост и еще раньше). Отметим, что в течение всего дня в Петербурге шли подготовительные работы. «Алые паруса» – это один из тех редких случаев, когда сухопутные переправы над Невой разводят даже днем, в качестве тренировки. Так, накануне школьной феерии многих очевидцев могло удивить поднятое крыло Троицкого моста. Сам же «Секрет» – шведский парусник, которому предстояло сыграть главную роль в этом великолепном шоу, – тоже прибыл в акваторию заблаговременно и после тщательных приготовлений и проверок ждал своего звездного часа, стоя под спущенными парусами. О том, чего в свою очередь от представления ожидают зрители, их расспросило ФАН-ТВ.

– Мы ждем увидеть корабль с алыми парусами! Ждем фейерверки, нам очень хочется увидеть! – поделились совсем юные зрители, Марат и Егор.

– Я первый раз в Питере и хочу увидеть эту красоту. Это все-таки праздник, который считается одним из самых важных, – поведала Диана Кортунова, гостья из Волгограда.

Отметим, что посмотреть на «Алые паруса» из других городов и стран приехало неимоверное количество людей. Одни – в рамках туристического маршрута, другие удачно совмещают просмотр матчей Кубка Конфедераций с культурной программой. Третьи же стремились в Питер именно ради «Алых парусов».

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Были среди гостей и те, кто искал в красоте грандиозного зрелища успокоение.

– Мы хотим увидеть ваш красивый праздник, нам очень интересно. Мы из Сирии, и у нас сейчас война, к сожалению, – коротко (но старательно подбирая русские слова) поделился Михаэль Вазэ из Сирии...

А вот Анна Баранова, например, сделала себе подарок на юбилей окончания школы. Девушка призналась, что попасть сюда мечтала уже очень давно. И вот – сбылось. Компанию ей составил Александр Чернопятов, молодые люди тоже пообщались с корреспондентами ФАН-ТВ:

– Пришли посмотреть «Алые паруса» и салют! Правда, стоим уже часов шесть или семь. Как раз сегодня юбилей, десять лет окончания школы. Решили сделать себе вот такой подарок.

Кроме того, юноша и девушка в один голос отметили: и холод, и длительное ожидание стоят того, чтобы увидеть этот праздник.

И в их правоте вскоре смог убедиться каждый зритель выдающегося петербургского праздника. Выход корабля предвещало грандиозное световое и пиротехническое шоу. Ну, а проход по водной сцене самого парусника был рассчитан на то, чтобы любой наблюдатель смог рассмотреть его со всех сторон. Шествие «Алых парусов» по Неве продолжалось не более 20 минут, все это время корабль подсвечивался всполохами непрекращающегося салюта. Всего в рамках грандиозного мероприятия прозвучало 50 тысяч залпов! Многих удивили различные фигуры, которые рисовали всполохи салюта в петербургском небе. Например, четыре египетских пирамиды, чьи четкие очертания достаточно долго удерживались над Невой, чтобы затем, напоминая о кадрах из фильма «Мумия», рассыпаться золотым песком. Над каждым пиротехническим шоу «Алых парусов» долго работает команда дизайнеров салютов, чтобы сделать его по-настоящему незабываемым, как для главных гостей праздника – выпускников, так и для всех остальных людей.

Наблюдать за действом можно было как в амфитеатре, по периметру: со стрелки Васильевского острова, где по случаю праздника были зажжены Ростральные колонны, с набережных и мостов. Величавое движение парусника на протяжении всего его пути сопровождалось восторженными возгласами зрителей.

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