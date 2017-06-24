Проект «Мир детям Сирии» подарил сиротам из Луганска поход на матч Кубка конфедераций

В Избранное

Санкт-Петербург, 24 июня. Дети-сироты из Донбасса посетят матч Португалия — Новая Зеландия Кубка Конфедерации — 2017, который пройдет в Петербурге.

Как сообщили в пресс-службе проекта «Мир детям Сирии», воспитанники Луганского детского дома N1 уже посетили праздник выпускников «Алые Паруса» и образовательную экскурсию по Северной столице.

«В январе 2017 года проект «Мир детям Сирии» прошел в Донбассе», — говорится в сообщении. Воспитанники детского дома в Луганске, которые сами пережили ужасы войны и потеряли родителей, захотели поддержать детей Сирии.