Непогода в Крыму оставила без электричества почти 10 тысяч человек

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Симферополь, 24 июня. Около 9,5 тысяч крымчан остаются без электроэнергии из-за плохой погоды, сообщает региональное управление МЧС.

Ночная гроза в Крыму повредила ЛЭП, по данным ситуационно-аналитического центра Минэнерго РФ, без электричества остались потребители в 7 населенных пунктах полуострова. Для восстановления энергообеспечения в домах 4600 жителей Крыма привлечено 16 сотрудников аварийных служб, 8 единиц спецтехники.

Отметим, что в некоторых районах полуострова объявлено штормовое предупреждение в связи с сильными ливнями и порывами ветра до 25 м/с. Известно, что по состоянию на 11-30 электроснабжение было нарушено в девяти населенных пунктах.