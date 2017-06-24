Стало известно, какой объект террористы планировали атаковать в Мекке

В Избранное

Дубаи, 24 июня. Группа террористов, обезвреженная накануне силами безопасности Саудовской Аравии в городах Мекка и Джидда, планировала устроить взрыв в толпе верующих в Заповедной мечети в Мекке, передает портал «Аджиль», ссылаясь на источники в правоохранительных органах.

В МВД Саудовской Аравии в течении нескольких месяцев отслеживали действия и перемещение террористов, планировавших устроить атаку в Мекке и Джидде. Одной из целей теракта стала Запретная мечеть в священном для мусульман месте. Террористы планировали подорвать бомбу в толпе верующих. Напомним, что ранее силы безопасности Саудовской Аравии задержали пять человек, в том числе женщину.



