В Госдуме призвали не выдавать Киеву задержанного по запросу Интерпола ополченца ДНР

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Симферополь, 24 июня. Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик попросил не выдавать Киеву задержанного в Крыму командира батальона ополчения ДНР Вадима Погодина.

Белик заявил, что нельзя «отдавать земляка за то, что он защищал свою родину», тем более в свете нынешних отношений с Украиной, передает РИА Новости.

Депутат отметил, что уже обратился к главе МВД Владимиру Колокольцеву с просьбой разобраться в этом деле.

Погодин, в 2014 году командовавший батальоном ополчения «Керчь», был объявлен в международный розыск по линии Интерпола и арестован судом Ялты. Отмечается, что у Погодина есть только украинский паспорт — российского гражданства он не получал.

