Избранные: Путин рассказал о жертвах, на которые идут нелегальные разведчики

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Москва, 24 июня. Нелегальным разведчиком может стать только избранный человек, которому ради службы придется многим пожертвовать, в том числе жизнью вместе со своими родными и близкими в своей родной стране. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в интервью Сергею Брилеву в эфире телеканала «Россия 1».

Путин признался, что его служба в КГБ СССР была связана с нелегальной разведкой. Также президент рассказал о сложностях, с которыми сталкиваются нелегальные разведчики: так, им приходится отказываться от текущей жизни, родных и близких, уезжать в другую страну.

«Это могут только избранные. Говорю это безо всякого без преувеличения. Вот с таким подходом к делу, с таким подходом к стране, к своему народу живут сотрудники нелегальной разведки. Это уникальные люди», — подчеркнул Путин.

Также он пожелал нынешним нелегальным разведчика счастья и благополучия и выразил уверенность в том, что они услышат его слова.