Широков заявил, что сборной России не хватает Мамаева

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Москва, 24 июня. Сборная России по футболу имеет характер и хорошо готова к Кубку конфедераций. Так считает бывший полузащитник национальной команды Роман Широков.

«По большому счету, у нас команда только строится, еще нужно наигрывать связи. По самоотдаче никаких вопросов нет ни по одному матчу при Черчесове. В целом, команда ровная, но, думаю, с возвращением таких игроков, как Дзагоев, Шатов, Дзюба, Мамаев, мы прибавим, и достаточно существенно — именно в атакующих действиях», — цитирует Широкова «Свободная пресса».

В августе прошлого года тренер российской сборной по футболу Станислав Черчесов заявил, что при принятии решения о включении Павла Мамаева и Александра Кокорина в состав сборной намерен руководствоваться уровнем их подготовки. При этом он предложил дать игрокам шанс подумать о своем поведении после скандала в Монте-Карло, произошедшего месяцем ранее.

Напомним, СМИ сообщали, что футболисты устроили вечеринку в популярном ночном клубе и угощали всех посетителей шампанским, 500 бутылок которого обошлись им в 250 тысяч евро.