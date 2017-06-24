Пучков об уровне подготовки спасателей в вузах МЧС: Выше мировых стандартов

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Москва, 24 июня. Специалисты, окончившие вузы МЧС России, востребованы на рынке труда, а уровень их подготовки выше общемировых стандартов. Об этом говорил глава ведомства Владимир Пучков после участия в церемонии вручения дипломов выпускникам, которая впервые состоялась на главной площади страны.

«В высших учебных заведениях МЧС России обучаются молодые люди и девушки из различных стран и уголков мира. Это объясняется тем, что уровень профессиональной подготовки в вузах министерства на сегодня лучше, чем средний уровень мировых стандартов», — пояснил министр.

Он добавил, что диплом вуза МЧС фактически является гарантией того, что его обладатель не останется без работы. Ведь такие специалисты нужны не только в систему министерства. Их охотно берут на работу крупнейшие государственные корпорации и предприятия.

На Красной площади в Москве сегодня документ об образовании получили 922 теперь уже дипломированных специалиста.