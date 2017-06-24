Ирак: раненная при взрыве в Мосуле французская журналистка скончалась

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Париж, 24 июня. Французская журналистка Вероник Робер, которая получила ранение в иракском Мосуле при взрыве бомбы, скончалась в госпитале, передает France Presse.

Взрыв бомбы произошел 20 июня в районе старого города в Мосуле, который остается форпостом боевиком запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»*. Команда французских журналистов готовила в Мосуле выпуск передачи «Специальный корреспондент» для канала France 2.

Сразу на месте погиб курдский переводчик, Вероник Робер получила ранение и была госпитализирована, однако сегодня стало известно о ее кончине. Еще один журналист Стефан Вильнев скончался ранее, третий их коллега Самюэль Форэ получил ранение в лицо. Напомним, что иракская армия и ополченцы продолжают наступать на последний оплот террористов ИГ*.

* Организация запрещена на территории РФ.