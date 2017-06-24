Иванка Трамп даст в суде показания по делу об обувном плагиате

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Вашингтон, 24 июня. Дочь президента США должна явиться в суд, который рассматривает дело о плагиате. Ее вызвали для дачи показаний.

Компания Aquazzura, которая занимается разработкой дизайна обуви, утверждает, что Иванка Трамп позаимствовала ее идеи при выпуске собственной обувной коллекции.

Примечательно, что туфли, выпущенные под маркой Aquazzura стоят около 800 долларов, а Иванка Трамп предлагает похожий, но более бюджетный вариант, продавая обувь в пять раз дешевле.

Суд постановил, что дочь американского президента обязана выступить на слушаниях не позднее октября текущего года.