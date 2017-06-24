Иванка Трамп даст в суде показания по делу об обувном плагиате

13:08  24 Июня 2017
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Иванка Трамп даст в суде показания по делу об обувном плагиате

Вашингтон, 24 июня. Дочь президента США должна явиться в суд, который рассматривает дело о плагиате. Ее вызвали для дачи показаний.

Компания Aquazzura, которая занимается разработкой дизайна обуви, утверждает, что Иванка Трамп позаимствовала ее идеи при выпуске собственной обувной коллекции.

Иванка Трамп даст в суде показания по делу об обувном плагиате

Примечательно, что туфли, выпущенные под маркой Aquazzura стоят около 800 долларов, а Иванка Трамп предлагает похожий, но более бюджетный вариант, продавая обувь в пять раз дешевле.

Суд постановил, что дочь американского президента обязана выступить на слушаниях не позднее октября текущего года. 

Автор: Алексей Громов
#трамп
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