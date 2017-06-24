Матч Россия — Мексика как детектив с хеппи-эндом: Нигматуллин о Кубке конфедераций

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Уже через несколько часов сборная Россия сразится с Мексикой за выход в полуфинал Кубка конфедераций. Нашей команде нужна победа, но при самом фантастическом раскладе устроит и ничья. Подробности и прогнозы на матч — в материале Федерального агентства новостей.

Головокружение мексиканцев

«Мы не боги, а просто люди», — тренер мексиканцев Хуан Карлос Осорио начинает анализ шансов своей команды против России издалека. Наследники ацтеков сейчас действительно играют не на уровне лучших команд мира, но остаются крепкой и разнообразно действующей сборной. Которая своего всегда добьется.

Хотите примеров? Пожалуйста. В игре с Португалией мексиканцы дважды проигрывали в счете, но смогли вырвать ничью в самой концовке, ноги в игре против Криштиану Роналду ни у кого не задрожали. Во втором матче, с Новой Зеландией, Осорио вообще выпустил восемь (!) новых футболистов, и резервисты не подкачали, переломив ход неудачно складывающейся встречи. Мексиканцы быстры: говорят, если долго наблюдать за ними и не отбирать мяч, может закружиться голова.

На этом фоне игра сборной России оставляет больше вопросов, чем ответов. Что делать Станиславу Черчесову с защитой? Когда наладится быстрый переход из обороны в атаку? Почему нас так сильно испугали португальцы в первом тайме?

Сам тренер на все прямые и неудобные вопросы отвечает уклончиво и даже агрессивно, обещая дать ответы уже на поле в Казани. Расклад таков, что Россию устроит только победа. Или ничья — но в этом случае Португалия должна проиграть в параллельном матче Новой Зеландии. Вероятность этого события равна примерно возможности самостоятельного полета в космос дождевого червя или реинкарнации Виктора Цоя. То есть отчаянно стремится к нулю.

Стресс россиян

Поражение от Португалии поклонников сборной России расстроило. Пусть во втором тайме подопечные Черчесова и прибавили, но осадок остался. Впрочем, бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин в беседе с корреспондентом ФАН уверен: так даже лучше.

«Зато теперь гораздо интереснее наблюдать за Кубком конфедераций. Представляете, мы выиграли у португальцев — ну и кто бы потом матч с Мексикой смотрел? А сейчас есть интрига, все классно срежиссировано. Надеюсь, что как в лучших детективных романах все в Казани закончится неожиданно, но с хеппи-эндом. Верю в сборную и Черчесова», — отмечает он.

При этом Нигматуллин уклоняется от анализа технических деталей игры сборной. Все это, по его мнению, достаточно второстепенно.

«Главный наш недостаток — сборной не хватает серьезной соревновательной практики. Все команды бьются в квалификации, а Россия играет только товарищеские матчи на правах хозяйки чемпионата мира. Игрокам нужно притираться друг к другу именно в формате соревнования, на фоне определенного стресса. Сейчас сборникам приходится привыкать к новым вызовам на ходу. Игроки новые, абсолютно другие игровые сочетания», — продолжает Нигматуллин.

Он отмечает, что Черчесову сейчас очень непросто. Он все время находится под огнем критики: накануне известный телеведущий и эксперт Валерий Карпин, поработавший футбольным тренером, обвинил тренера сборной в том, что он не понимает игру. Карпин мотивировал свою точку зрения тем, что Черчесов — бывший вратарь и никогда не играл в поле.

«Черчесов мог бы ехать на багаже старых специалистов, действовать по той же схеме, с теми же игроками и связками. Но перед ним поставлена другая задача — создать новую команду. Я уважаю мнение Карпина, но нельзя всех подводить под одну гребенку: и среди игроков атакующих амплуа много посредственных тренеров. Напротив, среди вратарей на тренерском мостике есть хорошие ребята — например, Леонид Слуцкий. Черчесов во всех своих командах работал хорошо. Сборная — отдельная тема, тут мало у кого хорошо получается. Это расстрельная должность», — продолжает эксперт ФАН.

По его словам, пусть про нашу сборную шутят в КВН и других развлекательных передачах, но все это говорит лишь о любви к команде и желании за нее болеть. А сборная должна с первых минут действовать агрессивно.

«Мы играем дома, нужно действовать первым номером. Если с Португалией Россия все-таки не стала рисковать, то Мексика не должна быть соперником, которому мы готовы отдать инициативу. Думаю, Россия победит 1:0. Кто забьет? Например, Федор Смолов. Это наш сильнейший футболист в атаке на сегодняшний день», — прогнозирует Нигматуллин.

Матч сборных России и Мексики начнется в 18 часов по московскому времени. Прямую трансляцию можно посмотреть по Первому каналу.