Около 4 тысяч лондонцев выселены из домов из-за риска повтора трагедии Grenfell Tower

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Лондон, 24 июня. Около 4 тысяч человек были временно выселены из своих квартир в жилом комплексе Chalcots Estate в ночь на 24 июня на севере Лондона после пожара в Grenfell Tower, пишет Sun.

Облицовка дома в ЖК Chalcots Estate не является огнеупорной, использование данного материала привело к крупному пожарув доме Grenfell Tower. В связи с этим муниципальные власти приняли решение о временном выселении около четырех тысяч жителей ЖК Chalcots Estate, однако 83 человека отказались покинуть дом. Людей расселили в гостиницах и по родственникам. По словам одной из жительниц Рене Уильямс, ее не предупреждали о выселении, она узнала об этом по телевизору.

«Сейчас они нам говорят, что мы покинем наши дома на ближайшие две - четыре недели», — приводит слова 90-летней женщины Associated Press. Правительство Великобритании полагает, что не менее 14 домов Лондона обшиты легко воспламеняющей облицовкой, что может привести к трагедии 14 июня, где в пожаре жилого дома погибли 79 человек.