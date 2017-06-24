Эксперты опубликовали рейтинг самых ненадежных автомобилей

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Москва, 24 июня. Список самых ненадежных марок автомобилей составили эксперты по результатам опроса более 80 тысяч автовладельцев.

Согласно рейтингу агентства J.D. Power, основанному на количестве проблем при расчете на 100 машин за первые три месяца эксплуатации, хуже всего обстоят дела с надежностью на американском рынке, который считается наиболее авторитетным в мире. Возглавили топ Kia и Genesis, за ними следуют Jaguar и Fiat, у которых зафиксировано 148 и 163 поломок соответственно, сообщает Телеканал 360.

Ранее специалисты опубликовали рейтинг самых надежных авто, в который вошли Porsche, Hyundai, Ford, BMW и Chevrolet.