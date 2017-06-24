Преступление без последствий: штат США дал беременным лицензию на убийство

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Вашингтон, 24 июня. В штате Нью-Гэмпшир республиканцы случайно одобрили законопроект, предусматривающий совершение беременными женщинами убийства без уголовного преследования, пишет Huffington Post.

Неточная формулировка принятого в Нью-Гюмпшире законопроекта на самом деле говорила о прерывании беременности после 20-й недели, которая бы рассматривалась как убийство неродившегося ребенка. Ошибка появилась в той части документа, в котором были указаны исключения, желающих сделать аборт по показаниям врачей.

В первоначальном тексте говорится, что «любой акт, совершенный беременной женщиной или доктором», который выполняет свои обязанности, не рассматривается как убийство, непредумышленное убийство или убийство по неосторожности. По словам республиканца Джорджа Хоэлла, в таком виде законопроект позволяет беременным женщинам совершать убийство без уголовного преследования после совершения преступления. Известно, что законопроект уже одобрен, однако юридический нюанс с формулировкой обнаружили неделю спустя.