Путин рассказал о своей работе разведчиком-нелегалом

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Москва, 24 июня. Президент РФ Владимир Путин признался, что его работа в КГБ была связана с нелегальной разведкой, а также пожелал счастья «избранным людям» — российским нелегальным разведчикам, работающим в настоящее время.

В интервью Сергею Брилеву для телеканала «Россия 1» Путин признался, что его работа в КГБ СССР была связана не просто со Службой внешней разведки, но именно с нелегальной разведкой.

Российский лидер подчеркнул, что нелегальные разведчики — это люди особых убеждений и склада характера. Путин отметил, что эта работа требует отказаться от текущей жизни, от родных и близких и покинуть страну на долгие годы, что под силу далеко не каждому.