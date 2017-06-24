Lamborghini обещает удивить четырехместным суперкаром и преемником Miura

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Рим, 24 июня. Руководство итальянской компании заинтриговало своими планами на выпуск нового автомобиля, который может стать современной версией легендарного купе Miura, его дебют состоялся в далеком 1966 году. Об этом глава Lamborghini Стефано Доменикали рассказал в интервью журналистам.

Однако этот суперкар увидит свет не ранее, чем через пять лет, добавил он. Да и окончательное решение по нему еще не принято.

Гораздо более реальные перспективы у другой новики Lamborghini — спортивного четырехместного автомобиля. Его планируют запустить в производство в середине следующего десятилетия.

Что касается ближайшего будущего, то компания готовится представить миру свой первый кроссовер Urus. Его продажи должны стартовать в следующего году.