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Луганск, 24 июня. Очередная афера украинского правительства о закупке угля из США будет реализована за счет рядовых украинцев, предостерег председатель Луганской территориальной организации профсоюзов работников угольной промышленности ЛНР Александр Курочкин.

Президент Украины Петр Порошенко 20 июня встретился с президентом США Дональдом Трампом. По словам первого, во время встречи обсуждалась возможность поставок американского угля Украине.

«Украина, как обычно, ищет в Америке свою мечту и своё спасение. Притом что они больше хотят навредить нам и самое главное – России», — прокомментировал ситуацию Курочкин, передает ЛИЦ.

Он выразил уверенность в том, что в данном случае будет применена та же схема, что и с углем якобы из ЮАР. Уголь будет закупаться в других местах, но цены будут такими же, как если бы он закупался в США. Расходы лягут на рядовых жителей Украины.