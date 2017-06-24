Двое детей погибли в страшном ДТП под Ростовом

В Избранное

Ростов-на-Дону, 24 июня. Ранним утром на 803 километре трассы «Дон» водитель Nissan Тeana не справился с управлением и врезался в отбойный брус на трассе – двое детей погибли на месте.

Сегодня в около 5-30 утра на автодороге М-4 33-летний водитель Nissan врезался в отбойный брус – шестилетняя девочка и десятилетний мальчик, которые находились в салоне авто, погибли на месте. Мать погибших детей и еще один пассажир получили травмы – скорая помощь экстренно госпитализировала выживших в страшной аварии. На месте ДТП работают инспекторы дорожной службы, правоохранительные органы выясняют все обстоятельства инцидента.