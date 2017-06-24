Замглавы Минобороны поздравил выпускников академии ВКС РФ и суворовского училища в Твери

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Тверь, 24 июня. Замминистра обороны РФ Юрий Борисов поздравил выпускников Военной академии воздушно-космической обороны имени Маршала Жукова и воспитанников суворовского училища в Твери.

По его словам, воспитанники суворовского училища выбрали одну из самых почетных профессий.

«Дорогие выпускники, поздравляю вас с выпуском, для вас это серьезная веха в жизни… Призываю вас применить знания, полученные вами во время обучения, на практике. Теперь вы будете определять боеспособность нашей армии и гарантию суверенитета нашего государства», — заявил Борисов.

Он подчеркнул, что офицерам предстоят еще долгие годы обучения, через которые они пронесут память о Тверском суворовском военном училище.

На торжественной церемонии наиболее отличившихся выпускников наградили медалями и грамотами Минобороны РФ.