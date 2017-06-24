В Избранное

Сирия, 24 июня. САА несет потери в живой силе в западной части провинции Ракка. ВКС РФ ликвидировали 14 террористов ИГ* к западу от Дейр эз-Зора. Прогремел взрыв на городском рынке Идлиба, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: наносят авиаудары по позициям боевиков в районе ключевого города Ас-Сухна в восточной части провинции Хомс; нейтрализовали порядка 14 террористов ИГ к западу от Дейр эз-Зора.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные войска: ведут бои с радикалами вооруженной оппозиции близ района Джобар в Восточной Гуте Дамаска.

«Файлак Аль-Рахман»: уничтожила ЗСУ правительственных войск на окраине района Джобар на северо-востоке Дамаска; потеряла одного из командиров в боях с союзниками САА в Восточной Гуте.

«Исламское государство» (ИГИЛ*): убило 20 солдат САА на западе провинции Ракка; лишилось населенного пункта Аль-Абджар-Хилл в восточной части Хамы.

Провинция Дамаск

Столкновения между проправительственными силами и радикалами вооруженной оппозиции на северо-востоке Дамаска продолжаются. Боевики антиправительственной группировки «Файлак Ар-Рахман» уничтожили зенитную самоходную установку (ЗСУ) Сирийской арабской армии (САА) в районе Джобар. Об этом сообщает военный источник на своей странице в социальной сети Twitter (MHDAbuYaman).

Информационное агентство Al Masdar News передает, что войска проасадовского ополчения после ожесточенных боев с исламистами «Файлак Ар-Рахман» взяли под контроль практически весь район Айн-Тарма, а также уничтожили одного из высокопоставленных командиров радикалов Абу Саида Аль-Баша.

Провинция Хомс

Российские и сирийские военные самолеты провели серию бомбардировок укрепленных пунктов террористов «Исламского государства»* на окраине города Ас-Сухна, расположенного в восточной части провинции Хомс. Информационный портал Damascus Now передает, что в результате авиаударов союзников было уничтожено несколько единиц военной техники радикалов ИГ.

Напомним, освобождение города Ас-Сухна является главной целью военной кампании в Хомсе на данный момент, поскольку через город пролегает путь на Дейр эз-Зор. Проасадовские подразделения уже значительно продвинулись на данном направлении, освободив территории месторождений Арак и насосной станции «Т-3». В ближайшее время союзные правительственным войскам отряды совместно с 5-м штурмовым корпусом сирийской армии начнут штурм Ас-Сухны, передает новостное агентство Al Masdar News.

Провинция Дейр эз-Зор

ВКС РФ нанесли авиаудары по опорным пунктам террористов «Исламского государства» на окраинах районов административного центра провинции, а также в его окрестностях. Местный источник в сети Twitter (sanaperhour) сообщает, что в результате воздушной атаки было ликвидировано около 14 боевиков ИГ в районе населенного пункта Мхемида к западу от Дейр эз-Зора.

Город делят практически пополам силы правительственных войск и радикалов ИГИЛ. Террористы стягивают значительные резервы к городу, намереваясь создать здесь свою новую «столицу». Тем не менее при помощи сирийской и российской авиации солдатам САА пока удается удерживать свои позиции в столице региона.

Провинция Даръа

ВВС Сирии ударили по укрепленным пунктам боевиков недалеко от населенного пункта Западная Аль-Гария в пригороде столицы провинции, передает военный источник в Twitter (ghazaleh_media). Информации о результатах воздушной атаки пока не поступало.

Напомним, после того как радикалы Сирийской свободной армии** (ССА), несмотря на действующий в провинции режим перемирия, начали атаковать позиции проасадовских войск на южных окраинах города Даръа, отряды «Хезболлы» и 4-й дивизии сирийской армии начали крупномасштабное наступление в регионе.

Провинция Идлиб

Вновь прогремел взрыв в провинции Идлиб. Двое мирных жителей погибли, еще 15 получили ранения. Самодельное взрывное устройство было активировано в центре столицы региона на городском рынке Аль-Дана. Об этом сообщает новостной портал Al Araby. Напомним, территория провинции полностью находится под контролем боевиков вооруженной оппозиции. На данный момент ни одна из оппозиционных группировок не взяла на себя ответственность за теракт. Предполагается, что СВУ было заложено террористами одной из «спящих ячеек» «Исламского государства», которые периодически совершают военные операции в тылу врага.

Между тем боевики коалиции «Тахрир Аш-Шам», сформированной вокруг самой радикальной группировки вооруженной оппозиции «Джебхат Фатх Аш-Шам»***, арестовали двух человек в районе населенного пункта Абу Аль-Дугур к востоку от Идлиба по обвинению в сотрудничестве с Сирийской арабской армией (САА), передает информагентство Al Manar News.

Провинция Ракка

В западной части провинции Ракка продолжают разворачиваться бои между радикалами «Исламского государства» с одной стороны и отрядами Национальных сил обороны****** (NDF) и правительственных войск — с другой. В ходе ожесточенных сражений террористы ИГ убили порядка 20 солдат Сирийской арабской армии (САА) к югу от города Ат-Табка, сообщает Twitter-канал (ihisbibdia), подконтрольный вооруженной оппозиции. Официальные источники данную информацию пока не подтверждали.

В городе Ракка между тем продолжается противостояние между боевиками ИГ и бойцами Сирийской демократической армии**** (SDF). Напомним, накануне курдские формирования полностью перерезали маршруты поставок радикалов ИГ.

Провинция Хама

Бойцы Национальных сил обороны (NDF) и отрядов палестинского ополчения «Лива Аль-Кудс» возобновили военные операции в северо-восточной части провинции Хама, атакуя укрепрайоны радикалов «Исламского государства» вблизи ключевого города Итрия. Согласно официальным СМИ NDF, проправительственные войска в ходе вооруженных столкновений с террористами ИГ освободили населенный пункт Аль-Абджар-Хилл, расположенный вдоль магистрали Хама — Ракка. В данный момент бои разворачиваются к востоку от ключевого города Саламия. Об этом сообщают военные источники ливанского информационного агентства Al Masdar News.

Тем временем группировка «Катибат Аль-Заим», действующая в западной части провинции Хама, вошла в состав объединения «Тахрир Аш-Шам», предает новостной портал Al Manar News.

* Организация запрещена на территории РФ.