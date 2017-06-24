«Система» обнадежила акционеров позитивным сценарием решения спора с «Роснефтью»

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Москва, 24 июня. Финансовая корпорация «Система» надеется уладить спор с «Роснефтью»и прийти к мирному соглашению путем диалога. Этими планами поделился с акционерами АФК ее президент Михаил Шамолин.

«По мировому соглашению с «Роснефтью»: я надеюсь, что мы вступим в некий диалог», — цитирует его ТАСС.

Президент добавил, что руководство корпорации рассчитывает, что стоимость акций вернется на прежний уровень и продолжит рост. Негативный сценарий развития событий даже не рассматривается, подчеркнул Шамолин.