«Система» обнадежила акционеров позитивным сценарием решения спора с «Роснефтью»

12:43  24 Июня 2017
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«Система» обнадежила акционеров позитивным сценарием решения спора с «Роснефтью»

Москва, 24 июня. Финансовая корпорация «Система» надеется уладить спор с «Роснефтью»и прийти к мирному соглашению путем диалога. Этими планами поделился с акционерами АФК ее президент Михаил Шамолин. 

«По мировому соглашению с «Роснефтью»: я надеюсь, что мы вступим в некий диалог», — цитирует его ТАСС.

«Система» обнадежила акционеров позитивным сценарием решения спора с «Роснефтью»

Президент добавил, что руководство корпорации рассчитывает, что стоимость акций вернется на прежний уровень и продолжит рост. Негативный сценарий развития событий даже не рассматривается, подчеркнул Шамолин. 

Автор: Кира Мирова
#шамолин
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