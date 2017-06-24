CNN разорвала одну из «связей» Трампа с Россией

В Избранное

Нью-Йорк, 24 июня. Американская телекомпания CNN удалила со своего сайта статью, в которой рассказывалось о расследовании насчет предполагаемых связей президента США Дональда Трампа с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ).

Вместо статьи появилось сообщение, в котором объясняется, почему не работает ссылка на статью. Отмечается, что материал «не соответствует редакционным стандартам CNN»; чем именно — не уточняется. Также CNN приносит извинения одному из представителей переходного штаба Трампа Энтони Скарамуцци, имя которого фигурировало в статье — он якобы встречался с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым.