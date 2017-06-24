Сирия: 20 человек получили ранения при обстрелах боевиками рынка в Алеппо

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Дамаск, 24 июня. Боевики обстреляли рынок Эль-Фуркан в городе Алеппо на северо-западе Сирии, 20 человек были ранены, передает государственное телевидение, ссылаясь на источник в полиции.

Минувшей ночью боевики обстреляли рынок в Алеппо, есть раненые сообщили в руководстве сирийской полиции. По данным СМИ, снаряд был выпущен из западного пригорода, где находятся позиции террористов, ранее обстрелявших городские жилые кварталы.