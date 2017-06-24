Сирия: 20 человек получили ранения при обстрелах боевиками рынка в Алеппо
В Избранное
Дамаск, 24 июня. Боевики обстреляли рынок Эль-Фуркан в городе Алеппо на северо-западе Сирии, 20 человек были ранены, передает государственное телевидение, ссылаясь на источник в полиции.
Минувшей ночью боевики обстреляли рынок в Алеппо, есть раненые сообщили в руководстве сирийской полиции. По данным СМИ, снаряд был выпущен из западного пригорода, где находятся позиции террористов, ранее обстрелявших городские жилые кварталы.
«Снаряд упал после полуночи на рынок Эль-Фуркан, что привело к ранениям 20 горожан, некоторые из них находятся в тяжелом состоянии», — прокомментировали инцидент в руководстве местной полиции.