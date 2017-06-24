США упразднят пост спецпредставителя Госдепартамента по Афганистану и Пакистану

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Вашингтон, 24 июня. Госдепартамент США упразднит должность специального представителя по Афганистану и Пакистану перед отправкой новых подразделений армии США в Кабул, пишет Wall Street Journal.

Исполняющая обязанности спецпредставителя США по Афганистану и Пакистану Лорел Миллер покинет свой пост в ближайшее время, эту должность Госдепартамент намерен упразднить. Как сообщает западное издание, предшественник Лорел Дэн Фельдман прокомментировал стратегию Белого дома по Афганистану, отметив, что она остается неясной.

Более долго, устранение должности означает, что у Вашингтона нет чиновника, который был бы способен проводить соответствующую американскую линию. В самом же ведомстве отмечают, отставка Миллер не означает уменьшения значимости Кабула для США. Ранее сообщалось об отправке 4 тысяч американских военных в регион.