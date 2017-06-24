Латакия без войны: кто является «мотором» мирного процесса в Сирии

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Командование группы войск РФ в Сирийской Арабской Республике и руководство сирийской провинции Латакия подписали соглашение о прекращении огня. Как сообщил журналистам офицер российского центра примирения враждующих сторон в Сирии Александр Воронцов, это первое соглашение такого уровня. Как отмечает военный эксперт Борис Рожин, боевики остались лишь в горах, на севере провинции.

Латакия: Россия принесла мир в провинцию

По словам офицера российского центра примирения враждующих сторон в Сирии Александра Воронцова, подобный документ с такой крупной территориальной единицей республики, как провинция, военные Российской Федерации утвердили впервые. Как сообщает РИА Новости, ранее такие договоры подписывались только с отдельными населенными пунктами.​

Офицер также рассказал, что российские военные из центра примирения обеспечили жителей латакийского селения Аль-Серкезия продуктами питания.

«Жителям горного села Аль-Серкезия мы привезли 350 комплектов с продуктами питания, в каждом из них — рис, мука, сахар, мясные консервы и чай», — сообщил он репортерам.

Отмечается что во время раздачи продуктовых комплектов во дворе школы Аль-Серкезии десятилетняя девочка потеряла сознание. Российские врачи, находившиеся в гуманитарной колонне, сразу оказали девочке помощь. По предварительным данным, ребенок упал в обморок от длительного голодания. Медицинский автомобиль РФ доставил сирийскую девочку в клинику Латакии.

Эксперт: Гарантом перемирия выступает Анкара

Главный редактор информационно-аналитического центра «Кассад» Борис Рожин в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей (ФАН) отметил, что большая часть провинции Латакия достаточно давно контролируют правительственные войска.

По его словам, лишь на севере в горных районах находятся боевики, контролируемые Турцией. Эксперт отмечает, что поскольку Турция сейчас выступает своеобразным гарантом перемирия относительно части боевиков, которые ориентированы на Анкару, то там боевые действия интенсивно не ведутся. По словам Рожина, при этом есть отдельные столкновения, теракты, но на это не сравнить с теми боестолкновениями, что были раньше.

Как подчёркивает эксперт, министерство национального примирения Сирии ведет переговоры по реинтеграции освобождённых городов и поселков с остальной сирийской территорией, о возвращении бывших боевиков к мирной жизни.

И вот прекращение огня в целой провинции. Такие акции и заявления важны как демонстрация того, что процесс перемирия не буксует, он развивается, обратил внимание аналитик.

«Я так понимаю, будут еще блокпосты частично сниматься в районах, где боевые действия уже достаточно давно не ведутся», — сообщил Борис Рожин.

По словам Рожина, сейчас действует та схема, которая была выработана в Астане, когда Россия не стала уже искать возможности договориться с США, чтобы американцы взяли на себя ответственность за боевиков. Тогда Россия с Ираном договорились с Турцией, которая стала гарантом для части боевиков, смогла их посадить за стол переговоров и прекратить боевые действия на части территории страны, отметил военный эксперт.

«Эрдоган пока свои обязательства, понятно — не без недостатков, но в целом выполняет. На части территории Сирии боевые действия прекратились. Это в основном северная и центральная часть Сирии. Это «Растанский котел», северная Хама, это Латакия, это Идлиб и отдельные анклавы в центральной Сирии. На юге, там, где сильно влияние Саудовской Аравии, Катара и США, боевые действия, как мы видим, продолжаются: в Даръа, в Сувейде», — отметил военный эксперт.

По словам Бориса Рожина, Турция не может отвечать за всех боевиков, она может обеспечить договоренности со стороны лишь ряда группировок. Анкара выполняет обязательства еще со времён штурма Алеппо, когда Турция придержала часть своих боевиков и не дала им наступать, напомнил эксперт.

«Пока это соглашение может действовать. Когда политика Эрдогана поменяется, тогда что-то будет меняться и в политике перемирия», — подытожил Борис Рожин.

Напомним, что в мае во время переговоров в столице Казахстана был подписан меморандум о формировании в Сирии четырех зон деэскалации. Глава делегации РФ отмечал, что Россия готова направить своих наблюдателей на периметры зон безопасности. Между тем российская сторона зафиксировала за сутки семь нарушений режима прекращения огня в Сирии, представители Турции — шесть.