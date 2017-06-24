Пытавшуюся примкнуть к ИГ в Сирии итальянку арестовали в Турине

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Рим, 24 июня. Итальянская полиция арестовала 26-летнюю девушку, которая планировала отправиться в Сирию, чтобы воевать на стороне ИГ*, пишет газета la Repubblica.

В Турине по распоряжению местной прокуратуры была арестована итальянка Лара Бомбонати, которую правоохранительные органы подозревают в пропаганде экстремизма и причастности к международному терроризму. Известно, что 26-летняя девушка находится в туринской тюрьме «Валетте».

В январе 2017 года итальянку задержали на границе Сирии при попытке присоединиться к членам запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»*. Супруг Бомбонати также был сторонником ИГ. Газета отмечает, что это не первый случай, когда итальянские граждане пытались перейти сирийскую границу, чтобы воевать на стороне террористов.

* Организация запрещена на территории РФ.