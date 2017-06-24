«Хезболла» назвала попытку теракта в Мекке звеном в цепочке кровавых преступлений

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Бейрут, 24 июня. Ливанское движение «Хезболла» осудило атаку на главную святыню Мекки Заповедную мечеть, в результате которой пострадали пять полицейских и шесть иностранцев.

Накануне саудовские спецслужбы предотвратили теракт, однако во время операции по нейтрализации смертника были ранены 11 человек.

«Эта попытка — звено в цепочке кровавых преступлений, которые совершили радикальные террористические группировки в нашем регионе», — заявили в движении «Хезболла».

Его представители призвали объединиться против борьбы с терроризмом.