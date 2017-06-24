С ирокезом и звездой во лбу: Бузова рассказала, как в школе пыталась выделиться из массы

В Избранное

Москва, 24 июня. Светская львица Ольга Бузова вспомнила, как шокировала всех одноклассников своим появлением на выпускном вечере в школе.

Бузова рассказала, что в школе ее образ и имидж радикально отличались от того, что сейчас.

«Приходила с ирокезом, с короткой стрижкой, со звездой во лбу. Красила волосы в красный цвет. Нашивала сердца на попу – надо же было как-то отличаться от серой массы и делать красивее одинаковую для всех школьную форму», — вспомнила Бузова в беседе с изданием Дни.ру.

На выпускном Бузова шокировала всех своим появлением, потому что появилась перед одноклассниками в элегантном шелковом платье, которое ей сшила мама. Кроме того, над образом Бузовой трудились парикмахер и визажист — дорогое по тем временам удовольствие.

Бузова призналась, что очень ждала окончания школы, поскольку у нее были сложные отношения с учителями.