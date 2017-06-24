Новороссия сегодня: «хлебное перемирие» в Донбассе под угрозой, фейк штаба АТО, блицкриг ВСУ

В Избранное

Донбасс, 24 июня. В Луганске назвали имена военных преступников. Число небоевых потерь ВСУ растет. Донбасс ждет обмена пленными. Последние новости Новороссии — в материале Федерального агентства новостей.

За минувшую неделю территории народных республик Донбасса подверглись обстрелам со стороны киевских силовиков 388 раз. По 30 населенным пунктам республик и позициям ополчения противник выпустил 4040 боеприпасов различного калибра. Разрушены более 60 домов. Убиты два и ранены три мирных жителя. Двое военнослужащих республик получили ранения, двое погибли.

Кроме того, ВСУ за последние сутки 50 раз нарушили «хлебное перемирие», установленное в Донбассе с полуночи 24 июня, сообщают в оперативном командовании ДНР.

В ЛНР объявили имена преступников

В Луганске назвали имена военных преступников, отдававших приказы вести огонь по мирным городам Донбасса. Это командиры 53-й механизированной бригады ВСУ Грузевич, 24-й механизированной бригады Шевченко, 93-й механизированной бригады Клочков, 14-й механизированной бригады Жакун.

Небоевые потери ВСУ

За прошедшую неделю военные представители республик сообщили о девяти погибших и 10 получивших ранения военнослужащих Вооруженных сил Украины. Причины потерь для Киева прозаичные: пьянство, повлекшее смерть из-за неосторожного обращения с оружием, внутренние разборки карателей из нацбатов и бойцов ВСУ.

Таким образом, число небоевых потерь ВСУ и Нацгвардии Украины за неделю превысило число потерь на передовой, официально заявленных Генштабом украинской армии.

Верификация пленных состоялась

Украинские спецслужбы пытались неумело сорвать процесс верификации пленных. Они обстреляли наблюдателей ОБСЕ, применив стрелковое оружие. Но сторонам все же удалось завершить процесс верификации. Сейчас готовится процесс обмена пленными между Киевом и Донецком.

Как считают в ДНР, провокаторы хотели получить козыри перед встречей трехсторонней контактной группы в Минске. Этот инцидент Украина пыталась использовать для обвинения ополченцев и перевода основных вопросов повестки дня не в мирное русло.

Новый фейк штаба АТО

В Донецке проанализировали «доказательства» украинской стороны по факту обстрела населенного пункта Бердянское на юге ДНР. Установлено, что на фотографиях пресс-центра штаба АТО представлены воронки от разрыва 82-мм мин, которые якобы были выпущены подразделениями ВС ДНР. Но все минометы армии республики находятся в местах отвода, что подтвердили и наблюдатели миссии ОБСЕ. Кроме того, дальность стрельбы минометов не позволяет минам долететь с позиций ВС ДНР до указанного поселка.

Дошло до того, что штаб АТО представил фотографии, которые уже демонстрировались 19 мая, но с другого ракурса. В первый раз данной фальсификацией украинская сторона пыталась скрыть факт поджога собственного штаба в результате чрезмерного пьянства.

В этот раз генштаб ВСУ попытался отвлечь общественность от безумного столкновения между подразделениями 36-й бригады морской пехоты и боевиками «Правого сектора» (организация запрещена в РФ). Конфликт произошел из-за самовольного оставления морпехами ряда своих позиций на Мариупольском направлении.

Захват Донбасса за четыре дня

Фантастический сценарий по захвату Донбасса озвучил глава администрации Донецкой области Павел Жебривский. Причем Жебривский повысил ставки, ведь ранее Ярош и Тымчук отводили на захват Донбасса от пяти до шести дней. Наверняка следующим в этой череде безудержных оптимистов станет Ляшко, который снова сделает селфи на фоне отфотошопленного Донецка или Луганска.

При этом Жебривский предлагает провести некую «дерашизацию» после захвата, сравнивая этот процесс с выявлением фашистов в Германии после взятия Берлина. Украинский политик поставил в один ряд фашистов и мирных жителей Донбасса! Можно только догадываться, к чему приведет такой подход к простым людям.

Социальный геноцид

Украинский кабмин внес изменения в постановления, касающиеся внутренне перемещенных лиц. Он максимально ограничил круг получателей помощи. Теперь переселенцам из Донбасса (в случае отсутствия их городов в перечне) адресная помощь оказываться не будет.

Но самое важное следующее. Если кто-либо из членов семьи переселенца из Донбасса имеет в собственности жилое помещение, расположенное не только в ДНР и ЛНР, но и в других регионах, о помощи Украины можно забыть. Таким образом, если у жителя Донецка, временно перемещенного на Украину, есть право собственности хотя бы на один квадратный метр в условном Днепре, поддержки не будет.