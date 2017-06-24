Поезд в Подмосковье насмерть сбил женщину с грудным ребенком

В Избранное

Москва, 24 июня. Поезд в Московской области сбил женщину с ребенком. Оба скончались на месте. Об этом сообщает московское межрегиональное следственное управление СКР на транспорте.

Несчастный случай произошел накануне вечером, около 21.14 мск, около 167-го километра перегона станций «Узуново — Серебрянные пруды», по которому следовал поезд «Москва — Саратов».

«Женщина 1996 года рождения с малолетним ребенком 2016 года рождения на руках, внезапно вышла в габарит подвижного состава», — говорится в сообщении.

Машинист поезда пытался предотвратить трагедию, однако из-за большой скорости поезда и слишком малого расстояния сделать этого не удалось.

По данному факту начата доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, сообщает «ПолитЭксперт».