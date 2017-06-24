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Пекин, 24 июня. США за все годы присутствия в Афганистане не только не ликвидировали угрозу терроризма, но и способствовали распространению и разрастанию группировки ИГ* («Исламское государство»* — запрещенная в России террористическая организация). С таким заявлением выступил бывший президент этой республики Хамид Карзай.

Выступая на VI Всемирном форуме мира, который проходит в столице Китая, он подчеркнул, что «мать всех бомб» только усугубила и без того непростую ситуацию.

«Через несколько дней после применения бомбы мы увидели, что террористическая группировка ИГ не только не была уничтожена, но наоборот — распространилась», — сказал Карзай.

Он напомнил, что военное присутствие США в Афганистане длится уже 16 лет.

* Организация запрещена на территории РФ.