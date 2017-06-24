Польский инженер создал «беспилотную» картошку-самоубийцу

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Варшава, 24 июня. Польский инженер Марек Бачински сконструировал беспилотного робота из картофелины. Процесс создания он запечатлел на видео, которое опубликовал на своем канале в YouTube.

Первым делом к картофелине прикрепили двигатель и колеса. Для того, чтобы корнеплод мог копить энергию, инженер подключил к нему суперконденсатор. Зарядившись за 15 минут, картошка смогла проехать восемь сантиметров, сообщает «Телеканал 360».

Чтобы картофелина сама могла прокладывать себе путь, Бачински оснастил ее блоком управления. В итоге она действительно проложила себе путь, однако не совсем удачный: картофелина угодила прямиком в духовку, где инженер испек ее «заживо», а потом съел.