Путина в «Артеке» встретят шесть отремонтированных лагерей детского центра

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Симферополь, 24 июня. Президент РФ Владимир Путин посетит международный детский центр «Артек» в Крыму после реконструкции и капитального ремонта, на который было потрачено 11 млрд рублей.

Реконструкция «Артека» велась с конца 2014 года. К 90-летию детского центра были отремонтированы шесть лагерей — «Лазурный», «Янтарный», «Хрустальный», «Морской», «Речной» и «Озерный». Окончательно реконструкция будет завершена в 2020 году. На нее планируется выделить 17 млрд рублей.

Российский лидер в субботу ознакомится с результатами реконструкции и откроет седьмую смену, которая посвящена школьнице из США Саманте Смит, побывавшей в пионерском лагере в 1980-х годах.