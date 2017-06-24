Сирия: определены границы двух зон деэскалации

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Дамаск, 24 июня. Границы двух зон деэскалации в Сирии уже определены. Об этом сообщил источник, близкий к переговорам.

«Турция заинтересована в контроле над северными зонами — районом Идлиба, но в этих зонах пока нет договоренностей по границам. Вторая и третья зоны деэскалации определены. Они будут включать Восточную Гуту, а также небольшую территорию над Хомсом»,- сообщил он.

Границы четвертой зоны еще определяются, в ней задействованы Израиль и Иордания. Однако ни одна из этих стран не будет контролировать четвертую зону. Сложности с определением ее границ связаны с тем, что в южной части Сирии действует множество группировок умеренной оппозиции, в связи с чем данный район трудно разделить и определить границы, передает «Интерфакс».