NASA рассекретило фото заряжающегося от Солнца НЛО

В Избранное

Вашингтон, 24 июня. Американское космическое агентство NASA рассекретило сделанные несколько лет назад фотографии. Впервые их смогли изучить любители и специалисты, занимающиеся изучением неопознанных летающих объектов.

На снимках уфологи разглядели необычный предмет, который вполне может оказаться инопланетным кораблем, пишет «Инфореактор».

Многие искренне верят в эту версию и приводят своим оппонентам убедительные, на их взгляд, доказательства. Они утверждают, что на фотографиях запечатлен момент зарядки летающей тарелки от солнечной энергии.