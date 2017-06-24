Отпуск на колесах: эксперты назвали топ-10 лучших автомобилей лета 2017 года

11:30  24 Июня 2017
139

Отпуск на колесах: эксперты назвали топ-10 лучших автомобилей лета 2017 года

Торонто, 24 июня. Канадские журналисты назвали топ-10 лучших автомобилей этого лета. В рейтинг вошли новые модели Volkswagen, Subaru, Nissan и т.д., которые уже скоро будут доступны в канадских автоцентрах. 

Первое место топа досталось семиместному немецкому внедорожнику Volkswagen Atlas 2018 модельного года. Эксперты считают его идеальным для того, чтобы отправиться в летний отпуск. На втором месте также оказался внедорожник — обновленный Subaru Crosstrek.

Автомобиль второго поколения сконструирован на новой платформе. Ожидается, что он станет доступен канадским покупателям уже в начале июля. На третьем месте оказался Nissan Qashqai.

Отпуск на колесах: эксперты назвали топ-10 лучших автомобилей лета 2017 года

Четвертое место досталось Volvo XC60, пятерку замыкает Audi A5 Sportback. Далее расположились Land Rover Discovery, Honda Odyssey 2018, Porsche 911 GTS, Lexus LC 500 и Mercedes-Benz E Class Cabriolet.

Автор: Владимир Багров
#audi #volkswagen #subaru #nissan
Комментарии:
Новости партнеров