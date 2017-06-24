Отпуск на колесах: эксперты назвали топ-10 лучших автомобилей лета 2017 года

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Торонто, 24 июня. Канадские журналисты назвали топ-10 лучших автомобилей этого лета. В рейтинг вошли новые модели Volkswagen, Subaru, Nissan и т.д., которые уже скоро будут доступны в канадских автоцентрах.

Первое место топа досталось семиместному немецкому внедорожнику Volkswagen Atlas 2018 модельного года. Эксперты считают его идеальным для того, чтобы отправиться в летний отпуск. На втором месте также оказался внедорожник — обновленный Subaru Crosstrek.

Автомобиль второго поколения сконструирован на новой платформе. Ожидается, что он станет доступен канадским покупателям уже в начале июля. На третьем месте оказался Nissan Qashqai.

Четвертое место досталось Volvo XC60, пятерку замыкает Audi A5 Sportback. Далее расположились Land Rover Discovery, Honda Odyssey 2018, Porsche 911 GTS, Lexus LC 500 и Mercedes-Benz E Class Cabriolet.