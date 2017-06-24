Пятая жертва суррогатного алкоголя скончалась в больнице Сергиева Посада

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Сергиев Посад, 24 июня. Число жертв отравления алкоголем в Сергиевом Посаде выросло до пяти. Пятый пострадавший скончался в субботу в больнице, сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Московской области.

Всех пострадавших доставили в реанимацию в среду из дома на улице 1-й Ударной Армии. Еще пять человек остаются в больнице, двое пострадавших выписаны.

Пятой жертвой суррогатного алкоголя стал хозяин квартиры, где расписали спиртное, принесенное неизвестным. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (Производство, хранение, перевозка и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, что повлекло смерть двух и более человек).