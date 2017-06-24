Сирия: с боевиками в Алеппо, Хомсе и Эль-Кунейтре идут переговоры о перемирии

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Москва, 24 июня. В ряде провинций Сирии продолжаются переговоры с представителями вооруженной оппозиции относительно их присоединения к режиму прекращения огня. Об этом говорится в информационном бюллетене Минобороны РФ.

За минувшие сутки несколько раз нарушался режим прекращения огня; новых населенных пунктов к режиму тишины не присоединилось. Продолжаются переговоры на этот счет с представителями отрядов вооруженной оппозиции.