Сирия: с боевиками в Алеппо, Хомсе и Эль-Кунейтре идут переговоры о перемирии
В Избранное
Москва, 24 июня. В ряде провинций Сирии продолжаются переговоры с представителями вооруженной оппозиции относительно их присоединения к режиму прекращения огня. Об этом говорится в информационном бюллетене Минобороны РФ.
За минувшие сутки несколько раз нарушался режим прекращения огня; новых населенных пунктов к режиму тишины не присоединилось. Продолжаются переговоры на этот счет с представителями отрядов вооруженной оппозиции.
«Продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Дамаск, Хама, Хомс и Эль- Кунейтра», — уточняется в бюллетене.