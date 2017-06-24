Сирия: с боевиками в Алеппо, Хомсе и Эль-Кунейтре идут переговоры о перемирии

10:58  24 Июня 2017
430

Сирия: с боевиками в Алеппо, Хомсе и Эль-Кунейтре идут переговоры о перемирии

Москва, 24 июня. В ряде провинций Сирии продолжаются переговоры с представителями вооруженной оппозиции относительно их присоединения к режиму прекращения огня. Об этом говорится в информационном бюллетене Минобороны РФ. 

За минувшие сутки несколько раз нарушался режим прекращения огня; новых населенных пунктов к режиму тишины не присоединилось. Продолжаются переговоры на этот счет с представителями отрядов вооруженной оппозиции. 

«Продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Дамаск, Хама, Хомс и Эль- Кунейтра», — уточняется в бюллетене. 

Автор: Владимир Багров
#сирия #алеппо #дамаск #хама #хомс #эль-кунейтра
Комментарии:
Новости партнеров