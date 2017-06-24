Чета Трампов собирается на свадьбу к министру финансов США

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Вашингтон, 24 июня. Дональд и Меланья Трамп станут почетными гостями на свадьбе министра финансов США Стивена Мнучина. В субботу чиновник сочетается законным браком со своей возлюбленной — актрисой Луизой Линтон.

Президентская чета собирается провести на мероприятии около трех часов. Во всяком случае, именно столько времени выделено на торжество в рабочем графике Трампа.

Свадьбу новобрачные собираются праздновать в зале, названном именем бывшего главы Минфина США Эндрю Меллона.

СМИ выяснили, что 14 часов аренды этого помещения стоят около 19 тысяч долларов. Цена указана без учета угощения.