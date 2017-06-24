Сирия: режим тишины нарушался в провинциях Дамаск, Хама, Латакия и Даръа

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Москва, 24 июня. Российская сторона зафиксировала за сутки семь нарушений режима прекращения огня в Сирии, представители Турции — шесть. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Уточняется, что российская часть представительства российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с нарушениями режима тишины в Сирии, зафиксировала семь обстрелов, в том числе два в Латакии, один в Хаме и четыре — в Дамаске. Турецкая сторона насчитала шесть нарушений: четыре в Дамаске и два в Даръа.

Число населенных пунктов, присоединившихся к перемирию, осталось прежним — 1828.