Сирия сегодня: мир в Латакии, границы зон деэскалации в Хомсе и Дамаске, кто возглавит ИГ

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Сирия, 24 июня. Группа российских войск в Сирии подписала соглашение с администрацией Латакии о прекращении огня. Границы двух из четырех зон деэскалации уже определены. В ИГИЛ* думают, кем заменить аль-Багдади. Последние новости Сирии — в материале Федерального агентства новостей.

Конец огня в Латакии

Между Группой российских войск в Сирии и администрацией провинции Латакия подписано важное соглашение. Стороны обязуются прекратить огонь. В Москве отмечают, что это первый договор такого уровня — раньше соглашения подписывались только с отдельными населенными пунктами.​

После подписания соглашения российские военные провели в Латакии раздачу гуманитарной помощи. В горное село Аль-Серкезия были завезены 350 комплектов с продуктами питания. Жители получили муку, сахар, рис, чай и мясные консервы.

Продукты пришлись населению весьма кстати. Из-за длительного голодания люди ослабели и падали в обморок. При раздаче гуманитарной помощи девочка 10 лет потеряла сознание при виде еды. Российские врачи быстро оказали ей необходимую помощь, после чего отправили в больницу Латакии.

Ясность с зонами деэскалации

Ряд СМИ, ссылаясь на свои источники среди участников переговоров, публикуют информацию о том, что границы двух из четырех зон деэскалации в Сирии уже определены. Так, вторая и третья зоны будут включать Восточную Гуту, что в провинции Дамаск, и небольшую территорию над Хомсом. Нет пока договоренностей относительно границ северных зон в районе Идлиба, где в контроле над ситуацией заинтересовала Турция. В четвертой зоне задействованы Иордания и Израиль, но в этой, южной, части Сирии много умеренных оппозиционеров, что тоже накладывает свой отпечаток на работу.

Также известно, что существует две концепции контроля над зонами деэскалации. Первая — размещение миротворцев вдоль линий зон деэскалации. Вторая — в Турции и России будут созданы два центра, из которых миротворцы смогут выезжать в районы нарушений. Возможно, уже на следующей встрече в Астане будет принято окончательное решение по выбору одной из концепций.

Переписка США и РФ

Благодаря американским СМИ в общий доступ просочилась информация о секретном канале связи между Вашингтоном и Дамаском. Он якобы служит целям оперативного урегулирования вопросов по освобождению американца, которого похитили в Сирии в конце лета 2012 года. Известно, что это бывший военный, а потом и журналист Остин Тайс.

Понимая, что вести прямые переговоры нет возможности, команда Трампа создала тайный канал связи. Переговоры шли достаточно успешно, но прервались в апреле, после ударов, нанесенных ракетами «Томагавк» с двух кораблей ВМС США по сирийской авиабазе в Хомсе.

При этом Дамаск отрицает, что знает точное местонахождение Тайса. Вашингтон пытался надавить на Сирию, чтобы та признала: Тайс был осужден по местным законам за нарушение миграционного законодательства. После этого президент Башар Асад мог подписать указ о помиловании.

Дошло до того, что с Асадом мог говорить даже сам Трамп, причем речь могла идти и об освобождении российских граждан, которые находятся в американских тюрьмах. Но после апрельских событий вся переговорная работа пошла прахом.

В то же время международная коалиция во главе с США продолжает делать вид, что ракетного удара по Сирии не было и что можно и дальше спокойно использовать российско-американский канал. Хотя Минобороны РФ в очередной раз после инцидента со сбитым сирийским Су-22 приостановило сотрудничество с Вашингтоном в рамках меморандума о предотвращении инцидентов в небе над Сирией. Но Пентагон не сдается: его представители готовы использовать в качестве запасной линии связи с авиабазой России переписку по электронной почте Gmail.

Кто заменит главаря ИГИЛ

Эксперты по Ближнему Востоку хором говорят: при помощи ВКС РФ и союзных формирований Сирийская арабская армия (САА) смогла добиться очередного успеха. Показательно, что потери территорий ИГИЛ (арабское название — ДАИШ, запрещена на территории РФ) с начала этого года насчитывают десятки тысяч квадратных километров. И это не говоря о потерях в живой силе.

Кроме того, главарь ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдади был ликвидирован при авиаударе ВКС РФ под Раккой. В качестве двух возможных претендентов на его место рассматриваются два бывших иракских офицера. Они занимают посты ключевых помощников главаря ИГ*, но только с 2016 года. Такой маленький стаж объясняется «расстрельной» должностью.

Назначение нового лидера группировки требует одобрения совещательного органа ИГ. Он состоит из восьми членов, большинство из них — выходцы из Ирака, остальные — из Иордании и Саудовской Аравии.

* Организация запрещена на территории РФ.