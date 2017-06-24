Донбасс: взрыв прогремел у автомобилей патруля ОБСЕ под Луганском

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Москва, 24 июня. Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине сообщили о стрельбе и взрывах рядом с патрулем, которые произошли в районе линии соприкосновения в Донбассе.

Как говорится в заявлении миссии ОБСЕ, инцидент произошел наканун6е, в пятницу, в подконтрольном правительству населенном пункте Золотое‑4.

Шесть сотрудников СММ ОБСЕ стояли рядом со своими двумя бронированными машинами на территории жилого района, на расстоянии около 300 метров к северу от участка разведения сил в районе Золотое (60 км к северо‑западу от Луганска).

«В 10.38 менее чем за одну минуту они услышали интенсивный огонь из стрелкового оружия (примерно 50–100 выстрелов), два взрыва, оцененные как выстрелы из миномета калибром 82 мм, и три выстрела из автоматического гранатомета», — говорится в сообщении миссии. Одна из пуль просвистела над головами сотрудником СММ.

Напомним, в минувшую среду контактная группа по Украине на встрече в Минске договорилась о перемирии в Донбассе с полуночи 24 июня.