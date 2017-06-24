Москвичи обвиняют сотрудников супермаркета в краже собак  

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Москва, 24 июня. Жители одного из районов Москвы требуют вернуть им их собак, которых, как они считают, украли. Виновными они называют сотрудников расположенного поблизости супермаркета.

Пять месяцев назад две сердобольные женщины взяли под свою опеку двух бездомных собак, соорудили для них будку на улице, сделали все необходимые прививки и досыта кормили. На днях животные пропали, пишет «360° Подмосковье».

Очевидцы рассказывают, что видели красный автомобиль, из которого вышли двое мужчин и выстрелили в собак из дротика, а затем погрузили в машину и увезли.

Женщины предполагают, что сделано это было по заказу руководства супермаркета, которое было недовольно таким соседством. Москвички обратились в полицию с просьбой разобраться в ситуации и вернуть им собак. Живыми или мертвыми.