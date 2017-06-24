Наивысший уровень опасности объявлен в Италии из-за 40-градусной жары

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Рим, 24 июня. В девяти итальянских городах в связи с 40-градусной жарой объявлен максимальный — третий — уровень угрозы. С таким заявлением выступили представители итальянского Минздрава.

Высший уровень угрозы в преддверии выходных, во время которых температура повысится до 40 градусов, объявлен в девяти крупных городах на севере и востоке страны. В их список попали Болонья, Больцано, Брешия, Перуджа, Турин, Анкона, Кампобассо, Флоренция и Пескара. Кроме того, мэр Рима выступил с призывом экономить воду, передает New Inform.

Жара, предупреждают в Минздраве, может оказать негативное воздействие на здоровье не только тех, кто принадлежит к группам риска, например, пожилых людей или людей, имеющих болезни сердца, но и физически здоровых и выносливых.