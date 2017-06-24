Hyundai снизила цены на запчасти в России

В Избранное

Москва, 24 июня. Выгодное предложение действует сейчас в России. Компания Hyundai объявила акцию, которая предполагает весьма существенные скидки при покупке запчастей на автомобили этой марки.

В списке свыше 11 тысяч наименований. На некоторые детали цена упала до 23%. В среднем на 9% подешевели и товары линейки Product Line-2, которые можно использовать в качестве замены оригинальным запчастям.

Производитель подчеркивает, что снижение цен не отменяет гарантию. Она составляет год службы или 20 тыс. км пробега.