Встреча Путина и Трампа на G20: СМИ анализируют китайские козыри в руках президента США

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Варшава, 24 июня. Президент США Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путин могут встретиться на саммите G20. При этом Трамп не будет пытаться пойти на сближение с Россией, как обещал раньше, и может разыграть «китайскую карту», считает журналист польского издания Rzeczpospolita Енджей Белецкий.

Изначально Трамп рассматривал вариант изоляции Китая за счет более тесного сотрудничества с Россией. Однако впоследствии принял решение изменить курс и сделал ставку на сотрудничество с Си Цзиньпином, которое стало боле выгодным в свете запуска ракет Северной Кореей. Правда, как долго будет продолжаться сотрудничество США и Китая, неизвестно: между странами нарастает товарный дефицит, Пекин укрепляется в Южно-Китайском море и т.д.

Тем не менее, Трамп намерен использовать «китайский козырь» во время бесед с Путиным, уверен польский журналист. Путин не захочет вступать в конфронтацию с Китаем.